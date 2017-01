Elisabetta Gregoraci, mamma giocherellona e sexy

Nell'attesa di regalargli un fratellino o una sorellina, Elisabetta Gregoraci è la compagna di giochi preferita da Nathan Falco. Tra una partita di pallavolo in piscina e un giro in pedalò, Lady Briatore si concede però una pausa sexy posando in bikini tra i giochi del figlio. Addominali d'acciaio e ventre piattissimo per Elisabetta, che per stare dietro al suo piccolo deve mantenere il fisico sempre tonico e scattante.

La Gregoraci ha sempre dichiarato di volere un secondo figlio e nel frattempo si allena con il nipote. In piscina fa infatti divertire Nathan Falco e il cuginetto Gabriel (figlio della sorella Marzia), che sembrano essere instancabili. "Playtime forza mamma, forza zia con quella palla ma perché i bimbi sono delle duracell" cinguetta sfinita su Instagram, mentre tiene testa agli ometti di casa.



Ma la giornata non è ancora finita per lei e una volta rimboccate le coperte al figlio eccola in abito da sera e tacchi alti, pronta a tuffarsi nelle notti d'estate. Padrona di casa del Billionaire, Eli non rinunicia a qualche apparizione mondana, specie se ad animare la serata c'è Bob Sinclar. Cuffie da dj e microfono in mano, lo affianca alla consolle per far ballare fino all'alba gli ospiti del locale.