Elisabetta Gregoraci e il "nuovo" Briatore: "Basta critiche, noi siamo felici"

Elisabetta Gregoraci difende il suo "nuovo" Flavio Briatore. Dopo le critiche per le foto in cui il manager appariva ringiovanito in seguito alla remise en forme, la showgirl ha voluto dire la sua: "Non credo siano questi i problemi della vita - ha spiegato in un'intervista esclusiva a "Chi", che Tgcom24 vi offre in anteprima - Perché bisogna dare sempre spiegazioni? Se Flavio è contento lo sono anch'io. Noi e Nathan siamo felici".