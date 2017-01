29 dicembre 2014 Elisabetta Gregoraci bikini rosso e Babbo Natale... da spiaggia La bellissima showgirl a Malindi in Kenya per le vacanze di Natale tra guerrieri Masai e sabbia bianca Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - Scatto con Babbo Natale sulla spiaggia di Malindi per Elisabetta Gregoraci, che ha festeggiato in bikini nella sua amata Africa posando con gli "amici" Masai, sdraiata sulla sabbia bianca o sul bagnasciuga insieme ad alcuni bambini. Sorriso smagliante e fisico al top per la bella moglie di Flavio Briatore.

Lasciata Montecarlo per qualche giorno Elisabetta è tornata in Kenya, il suo buen retiro con il marito Flavio Briatore e il piccolo Nathan Falco per trascorrere le feste di Natale, come fa ormai da qualche anno. E sul suo profilo social è un tripudio di scatti da far invidia a chiunque. Spiaggia bianca, sole, palme, mare cristallino e Eli, in splendida forma, che sfoggia il suo fisico tonico e scolpito. Una fuga al caldo per prepararsi al nuovo anno.