Elisabetta Gregoraci, backstage molto intimo

10:03 - Sorridente e giocherellona in compagnia di Nathan Falco e seria e super professionale davanti all'obiettivo. Il lavoro è lavoro ed Elisabetta Gregoraci non prende nulla sotto gamba. Impegnata in uno shooting in intimo mette a disposizione le sue curve sexy per un risultato impeccabile. Con le mani tra i capelli posa sensuale evidenziando i suoi addominali scolpiti e un décolleté strizzato nel reggiseno a balconcino.

E' un calendario fitto d'impegni quello di Eli, che non fa invidia a quello del marito e imprenditore Flavio Briatore. Dopo la televisione e la presentazione di "Mamma Elisabetta Racconta", il suo libro di fiabe, la Gregoraci si dedica ai servizi fotografici in biancheria intima. Con un fisico così, perché non farlo? Conclusa la sezione di trucco e parrucco si sposta sul set dove mette in mostra la sua perfezione. Si muove davanti alla macchina fotografica con estrema naturalezza, ondeggia, si tocca i capelli e fa scivolare le mani lungo i fianchi. Ventre ultra piatto con addominali ben evidenti, gambe sinuose e seno appena coperto che pare disegnato. Lady Briatiore è davvero irresistibile.



Concluso il lavoro, riveste i panni di mamma e corre dal suo bambino con il quale gioca a saltare sul letto per poi riempirlo di coccole.