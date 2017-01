Elisabetta Canalis vola in Italia per il suo compleanno

E' volata in Italia Elisabetta Canalis con tutta la famiglia per festeggiare il suo 38esimo compleanno. Una notte magica trascorsa a Palazzo Vecchio a Firenze per il Celebrity Fight Night e poi la sorpresa del suo stylist che di primo mattino irrompe nella sua stanza d'albergo con una torta tra le mani intonando Happy Birthday.

Dopo la grande emozione di vedere la piccola Skyler muovere i primi passettini da sola, Eli è pronta a prendere fiato per spegnere 38 candeline mentre si avvicina la data del secondo anniversario di nozze con Brian Perri, sposato il 14 settembre nella sua Sardegna. La coppia, elegantissima sul red carpet del Celebrity Fight Night, evento organizzato a Firenze per raccogliere fondi a favore della Andrea Bocelli Foundation e del Mohammed Ali Parkinson Center, pareva visibilmente emozionata. Inseparabili, Eli e Brian, a due anni dal fatidico "sì" sono più affiatati che mai.



E se ad aprire le danze dei festeggiamenti social ci ha pensato lo stylist con una golosissima torta, restiamo in attesa di scoprire quali altre bellissime sorprese saranno in serbo per la nostra Littlecrumb.