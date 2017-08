Elisabetta Canalis, vacanze alle Bahamas con l'amico Niky

Una mini-vacanza alle Bahamas con l'amico Niky, arrivato direttamente da Milano per raggiungere Elisabetta Canalis. “Tvb amichetto mio e sono felice che la nostra vacanza abbia inizio” scriveva qualche giorno fa la ex velina e poi via di corsa verso la spiaggia dorata tra scatti in mare con la piccola “Tigretta” (la figlia Skyler Eva, ndr) sulle spalle e cartoline sexy in bikini.