Elisabetta Canalis torna a casa: è ad Alghero con la figlia

Vacanza italiana con tigretta per Elisabetta Canalis. La ex velina sarda dopo aver trascorso la Pasqua in famiglia con il marito Brian Perri a Los Angeles è volata in Italia. Una sosta dal parrucchiere a Milano e poi via verso Alghero insieme alla sua bimba Skyler Eva. E dalla Sardegna posta panorami mozzafiato.

Dalla sua casa sul mare scrive già all'alba mostrando il sole che sorge e un mare senza filtri. La showgirl, che si è trasferita in America dove di recente ha aperto un centro fitness insieme all'ex collega di bancone Maddalena Corvaglia, è tornata a casa per presentare una manifestazione ma tra pochi giorni (domenica non sarà già più in Sardegna, dice) ripartirà per gli Usa. In attesa di vederla in bikini sulla spiaggia, la Canalis pubblica gli scatti casalinghi e “americani” in costume con la figlia, look abbinato e sorriso dolcissimo.