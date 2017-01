Elisabetta Canalis, super scatenata con la piccola Skyler Eva

Sul divano di casa mamma e figlia si scatenano a più non posso. Elisabetta Canalis, super sexy in shorts e canottiera scollata, e Skyler Eva si divertono con grande complicità. "#Sundaymorning con #tigretta #homeswethome", scrive l'ex velina su Instagram mostrando una sequenza di scatti in cui sorregge la piccola che prova a stare dritta sulle sue gambine. Una caduta sul morbido cuscino, tante risate... e il gioco ricomincia.

Domenica mattina in famiglia per la bellissima Eli che, regala un siparietto divertente con la sua bambina. Nessun giochino a intrattenere la piccola, ma solo il sorriso e le braccia della sua mamma che con immenso amore, inginocchiata di fronte a lei, la sostiene con premura. A otto mesi Skyler Eva sta iniziando a far leva sulle sue gambette quasi pronte a muovere i primi passi. Al momento però le prove si fanno senza pericoli sul divano. Poi un veloce cambio d'abito per le donne di casa per un brunch con una vista mozzafiato.