Elisabetta Canalis stringe tra le braccia la sua Skyler Eva

Stringe tra le braccia la sua Skyler Eva, nata lo scorso 29 settembre a Los Angeles e cinguetta felice: "E' il tempo della siesta, almeno fino al prossimo pianto". Elisabetta Canalis posta la prima foto social che la ritrae con la sua bambina: un fagottino avvolto in una tutina rosa e rannicchiata al petto della mamma. Una foto dolcissima della ex velina in versione mamma.

Con loro c'è anche il cagnolino Mia e la casa sembra un caldo rifugio per la Canalis. Da tempo sognava di diventare mamma e ora che il sogno è diventato realtà tutto sembra ancora più bello.



Prima la bocca della bimba, poi i piedi tra le mani di nonno Cesare e ora il fagottino tra le braccia: gli scatti della piccola di casa Perri fanno intenerire il web. Per i follower Skyler Eva è già una stella da seguire via social ogni giorno.



Elisabetta, già tornata in formissima a due settimane dal parto, forse anche grazie agli allenamenti e alle notti in bianco, è l'immagine della felicità.