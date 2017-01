Elisabetta Canalis, stretching del mattino e prime curve arrotondate in vista

L'ex velina è bellissima, supera a pieni voti la prova bikini, ma soprattutto è felice. Con il marito Brian Perri, dopo il tragico evento dell'anno scorso, può finalmente coronare il suo sogno di diventare mamma. Ma nemmeno la gravidanza può fermare la vulcanica showgirl sarda.



E così eccola, appena svegliata, sul letto per un po' di stretching per cominciare la giornata, poi con la nipote Julie in leggings gialli e canottiera: "Hiking in the morning" cinguetta, dopo aver fatto una serie di esercizi di allungamento. "Nevergiveup" aggiunge, "non mollare mai"! Al fitness insomma Eli non sembra voler rinunciare tanto meno in gravidanza. Alla forma ci tiene, soprattutto adesso in attesa che il pancino diventi un pancione, mai mollare, in tutti i sensi!