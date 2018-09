Elisabetta Canalis spegne 40 candeline, guarda tutte le foto

Quarant'anni e non dimostrarli. Tanti auguri a Elisabetta Canalis , imprenditrice, showgirl, attrice e modella. Anche se nell'immaginario collettivo Elisabetta rimarrà per sempre la velina mora di Striscia la Notizia colei che ha stregato milioni di italiani davanti al piccolo schermo con i suoi stacchetti al fianco di Maddalena Corvaglia dal 1999 al 2002. Sentimentalmente Eli ha vissuto storie d'amore travolgenti prima con Christian Vieri , poi con George Clooney e infine con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri . E proprio con il medico è convolata a nozze nel 2014. Un anno dopo la coppia ha avuto la sua prima bambina, Skyler Eva, nata a Los Angeles.

Nata a Sassari il 12 settembre 1978, dopo il diploma al liceo classico nella città sarda, la Canalis si è trasferita a Milano per frequentare il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere ma nel 1999 la sua vita ha preso un'altra piega grazie ad Antonio Ricci che l'ha voluta per tre stagioni a Striscia. Scesa dal banco del tg satirico, ha posato nuda per il sexy calendario 2003 di Max e partecipato alle campagne pubblicitarie di importanti brand di moda. Divisa tra tv e cinema, nel 2011 la Canalis ha conquistato il palco del Festival di Sanremo conducendo al fianco di Gianni Morandi e Belen la kermesse.