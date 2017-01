Elisabetta Canalis spanciata sul divano

Felice e ironica la ex velina si diverte a leggere le paparazzate che la riguardano. Qualche giorno fa le sue foto in camicione premaman mano nella mano a Brian Perri, in abito elegante, hanno fatto il giro del web. La Canalis ha scritto ai fan: "Questo è quello che succede quando sei vestita/pettinata da schifo e ti si buca una gomma. Tuo marito elegantissimo tornando dal lavoro si ferma per aiutarti e mentre TripleA arriva per sostituirla 5 paparazzi saltano fuori dai cespugli e tu fingi di sentirti bella ed a tuo agio. Ma sei sempre vestita e pettinata da schifo”. Il coro dei follower unanime non è mancato: "Sempre bellissima".