Elisabetta Canalis, sexy anche quando corre

10:01 - Al mattino jogging in micro shorts e top sulle colline di Hollywood e di sera al ristorante con il marito e gli amici per concedersi qualche peccatuccio di gola. Elisabetta Canalis, sempre in ottima forma fisica appare più sexy e radiosa che mai. Non sappiamo se il merito sia da attribuire al matrimonio o allo sport... ma l'importante è il risultato.

Capelli raccolti, pochi indumenti sportivi e tanti muscoli in primo piano. Elisabetta, sulla strada sterrata sembra stia saltellando come una gazzella. Agile e scattante evidenzia i suoi fasci muscolari sui polpacci e spalle toniche. Tra corse, boxe e Krav Maga, l'ex velina è sempre in movimento. Così, di sera a cena fuori può permettersi di indossare mise sexy, che mettono in mostra la sua femminilità, e non badare alle calorie del menù. In posa, sorride e si diverte con i presenti, inscenando anche un simpatico siparietto mentre finge di fumare un lunghissimo grissino appoggiata teneramente al petto del marito.