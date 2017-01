Elisabetta Canalis "scoppia" di gioia

La piccola nascerà fra poco più di due mesi a Los Angeles e coronerà un sogno, quello di Elisabetta Canalis e Brian Perri di diventare genitori. Per ora l'ex velina "scoppia" letteralmente di gioia e si gode una piccola vacanza in Sardegna con il marito e col suo pancione ormai al settimo mese. Eccola negli scatti di Chi in costume intero sulla spiaggia e su uno yacht sull'isoletta di Mortorio, forme prosperose e morbide.

Ormai in Italia da qualche settimana la bella showgirl si gode la sua gravidanza in serenità ma senza sosta. Eccola in gondola con Brian a Venezia, poi in spiaggia nella sua Alghero e poi ancora in barca e in un canile di Olbia, tra i suoi amati quattro zampe. Instancabile e raggiante. la gravidanza le dona. Eli è bellissima e felice, presto diventerà mamma e accanto a lei c'è sempre il suo Brian Perri. "Mio marito è meraviglioso. Solo con lui potevo diventare mamma", ha detto di recente in un'intervista. E in autunno il suo sogno diventerà realtà.