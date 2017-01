Elisabetta Canalis, scatti dal passato e... dal presente

Boom di like per lo scatto dell'ex velina adolescente e spensierata. Caschetto lungo, costume intero in perfetto stile anni Novanta e sorriso di si sta vivendo uno dei momenti più magici della propria vita... senza saperlo. A guardarla ora, col pancione pronta per dare alla luce la sua prima bambina dal marito Brian Perri, le differenze sono davvero poche. Non è cambiata la bella showgirl, nemmeno ora che sta per diventare mamma.



E al suo futuro compito materno la Canalis ritorna nello scatto successivo, postando la foto dei bavaglini rosa con la scritta Baby Littlecrumb e il biglietto di auguri allegato: Per la nostra piccola Briciola. Zio Niky", che le sono stati regalati da Niky il suo amico ed hairsylist di fiducia: "Ricamato a mano come da anni di tradizione nella famiglia, per la mia futura e super nipotina" scrive lui sul suo Instagram, dove posta anche uno scatto con Eli in abito da sposa e le augura buon anniversario di nozze. Il 14 settembre 2014 infatti l'ex velina è convolata a nozze con il suo chirurgo Brian Perri... "Ma sei un genio @niky_epi ! Sarai uno zietto pazzesco! Grazie" risponde Eli. Il conto alla rovescia è cominciato...