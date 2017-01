Elisabetta Canalis, prova costume da mamma super sexy

Mamma felice, innamorata e in splendida forma. Elisabetta Canalis più sexy che mai in bikini alle Bahamas si gode l'ennesima vacanza in famiglia con la piccola Sky.

Da quando è in America, felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri e felicemente mamma della piccola Skyler Eva nata il 29 settembre 2015 Elisabetta Canalis sembra aver trovato il nirvana. La sua vita sembra scorrere su un canale preferenziale, una bella casa a Los Angeles, una famiglia perfetta, qualche shooting e tante vacanze, da un capo all'altro del mondo, con una certa predilezione per l'Italia, dove è spesso in trasferta. Ma soprattutto tanto sport e tanti allenamenti per mantenere un fisico tonico e sempre in perfetta forma, come mostrano gli scatti social.