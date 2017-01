Elisabetta Canalis passa l'esame di tedesco

10:55 - Struccata appena sveglia a Berlino e poi in passerella, elegante in un lungo abito multicolor. Sempre bellissima. Elisabetta Canalis alla conquista dei Teutoni. L'ex velina infatti è volata in Germania per sfilare alla Mercedes Benz Fashion Week ma in agenda ha anche segnato un altro appuntamento "tedesco". Il 12 febbraio infatti la showgirl sarà a Vienna per il ballo delle debuttanti.

Ad invitarla come ospite d'onore lo stesso Richard Lugner, l'82enne imprenditore austriaco che ogni anno ospita sul suo palco, dietro cachet, un personaggio dello showbiz. Al Ballo dell'Opera, il ballo dei balli per eccellenza, che si tiene sempre il giovedì grasso, quindi quest'anno ci sarà anche lei, ex fidanzata celebre di George Clooney, ex velina mora e attuale signora Perri, di casa a Los Angeles. Un evento mediatico di grande risonanza a cui hanno partecipato in passato molti personaggi famosi, da Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Claudia Cardinale, fino a Ruby "RubacuorI" nel 2011.



Intanto la bella Eli si prepara assaporando le atmosfere germaniche e sfilando sul catwalk berlinese e mostra su Instagram alcuni scatti del backstage. La showgirl splende in passerella come testimonial per Lavera, brand di cosmesi naturale made in Germany. Uno scatto senza trucco e poi via di make up, pronta per conquistare i tedeschi di tutt'Europa.