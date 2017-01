Elisabetta Canalis, pancione tra le onde

Gravidanza agli sgoccioli per Elisabetta Canalis, che si gode gli ultimi momenti di relax e mare prima del parto. Tra poco nascerà la sua bambina, ma nel frattempo la ex velina si diverte sfoggiando il suo bel pancione in bikini. Tuffi, scorci di décolleté e slip che scivolano nelle immagini del settimanale Donna al Top.

La moglie di Brian Perri si tuffa tra le onde del Pacifico in veste di sirenetta in attesa di tenere tra le braccia la sua bambina. Il parto è previsto a breve e la ex velina non sta più nella pelle: ““Vivo un momento magico, non vedo l'ora di tenere in braccio mia figlia” ha dichiarato la Canalis al settimanale Chi qualche settimana fa. "Sto viaggiando intorno a questo mondo a 10 metri dal suolo, così incredibilmente felice perché ho trovato te, amore”, scrive sui social pensando al marito. I due postano anche foto delle vacanze insieme e di loro, l'amica del cuore, ed ex velina e compagna di bancone, Maddalena Corvaglia scrive: "Siete una coppia bellissima e sarete una famiglia meravigliosa!".