Elisabetta Canalis, pancia super piatta, reggiseno e Skyler tra le braccia

ESTATE ETERNA Canalis, al mare dʼinverno

Forme scolpite, curve perfette e un fisico al top. Elisabetta Canalis mostra il suo corpo impeccabile in bikini mentre sta per tuffarsi in mare: "Novembre in California ! #thebestweather in the world...". L'inverno non è mai stato così dolce per la bella ex velina, che si gode la sua piccola Skyler Eva, il suo Brian...