Elisabetta Canalis non sta più nel bikini

Due scatti a distanza di tre anni esatti e... tanta acqua sotto i "ponti" di Manhattan beach, in California. Elisabetta Canalis mette a confronto l'immagine in cui al mare con un bikini bianco molto sexy stringeva la mano all'allora neo marito Brian Perri e quella più recente, scattata nello stesso luogo: tra loro c'è la piccola Skyler, "più felicità" e un super décolleté strizzato in un costume fucsia...

Giornata di ricordi per Elisabetta che "pesca" dal passato una foto in cui era felice al fianco dell'uomo della sua vita, e non era ancora diventata mamma. Da quel momento sono trascorsi tre anni e la showgirl che cinguetta "Happier" (più felice) è sempre bella come allora, come se il tempo si fosse arrestato. Continua a sfoggiare un fisico da 10 e lode, costumi audaci, che esaltano le sue forme, e un seno esplosivo, ora più di prima.