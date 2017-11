Elisabetta Canalis, mamma sirenetta in Costiera Amalfitana

Vacanze in famiglia in Costiera Amalfitana per la showgirl Elisabetta Canalis (38 anni), che insieme al marito Brian Perri (50) e alla loro piccola Skyler Eva (di quasi due anni) si sta rilassando tra bagni, tuffi e gite in barca. Come mostrano gli scatti di Chi, la mamma sirenetta appare in perfetta forma e, a turno con il marito, tiene in braccio la sua bambina, per la quale non mancano mai le coccole.