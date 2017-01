Elisabetta Canalis, mamma piena di energia anche sul lavoro

Accompagnata come sempre dalla piccola Skyler Eva e dai suoi cani, Elisabetta Canalis è tornata in Italia per un breve periodo, approfittandone anche per fare una vacanza in montagna dove l'ha raggiunta il marito Brian Perri. Ma i giorni nel Bel Paese non sono stati dedicati solo al relax e allo shopping. Eli è tornata soprattutto per rituffarsi nel lavoro che concilia con il ruolo di mamma e la cura del proprio corpo, in forma perfetta dopo la nascita della bambina.



Che sia in California o in Italia, Elisabetta Canalis non rinuncia a tenersi in forma. E si vede. Durante il servizio fotografico per la nuova campagna primavera/estate 2016 di Deha, Eli salta sul tappetino elastico senza mostrare fatica, è instancabile nei continui cambi di outfit e si concede una pausa solo per una telefonata. Il pensiero corre sempre alla piccola Skyler Eva, che la Canalis ha voluto con sé anche in questo viaggio in Italia.



La showgirl non si separa mai dalla sua bambina e non rinuncia a fare sport: “Al di là degli stereotipi, essere donne oggi richiede una continua ricerca di un equilibrio tra lavoro, famiglia, amici e soprattutto se stesse. E l'attività fisica aiuta noi donne a star bene con noi stesse", dice tra uno scatto e l'altro.



A guardarla destreggiarsi tra il lavoro, la palestra e la sua Skyler Eva in scatti social o paparazzati, pare proprio che Eli sia riuscita a trovare il suo equilibrio. Come ha raccontato in una recente intervista a "Verissimo", ora si che è davvero felicissima.