6 maggio 2015 Elisabetta Canalis, l'annuncio più bello: "Ora posso dirlo, aspetto una bambina"

18:08 - Alla fine la conferma è arrivata direttamente da lei: Elisabetta Canalis è incinta. La showgirl ha annunciato di aspettare una bambina con un video postato su Twitter. Si è presentata con un pallone sotto il vestito a simulare una pancia da gravidanza che poi ha tolto dicendo di "aspettare veramente".

Quello di Elisabetta è stato in realtà una specie di annuncio a reti unificate. Oltre che su Twitter infatti il messaggio è stato postato anche su Instagram mentre il video è andato su un suo YouTube channel inaugurato per l'occasione.



"Ciao ragazzi, ho una novità bellissima da condividere con voi - ha scritto su Instagram - spero che siate contenti come lo sono io... specialmente dopo l'anno scorso, infatti non mi sono mai dimenticata dell'affetto che mi avete dato". Il momento difficile dell'anno passato sembra solo un brutto ricordo ed Eli si prepara a vivere la nuova avventura con gioia e anche divertimento, come dimostra il video ironico con il pancione finto. Certa che l'affetto di tutti la sosterrà nei prossimi mesi.