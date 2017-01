Elisabetta Canalis, incinta al quinto mese, ecco il primo scatto in bikini

09:11 - Floride curve, un décolleté esplosivo e il lato B tonico in bella vista. Del pancione si intravede solo il profilo ma... sappiamo che c'è. Ecco il primo scatto di Elisabetta Canalis in bikini, forme dolci e arrotondate di una futura bellissima mamma. La showgirl lo posta sul suo profilo Instagram: "Backers Bay, (Bahamas) 30/5/2015 #memories #pregnancy #Sup #sport #fun #Gopro", cinguetta fiera della sua gravidanza.

Eli è a cavalcioni su una tavola da sup, il nuovo sport da spiaggia che consiste nel pagaiare in piedi come gondolieri. La foto, scattata con una GoPro, una piccola videocamera utilizzata dagli sportivi, la riprende lateralmente, la schiena inarcata, con il braccio che copre le curve del pancione. L'ex velina non può però nascondere le forme più morbide e arrotondate, un seno più prosperoso che mai, contenuto a stento nel reggiseno a fascia legato dietro e un lato B super tonico. Da quello scatto sono passate alcune settimane e la bella showgirl sarda è stata immortalata più volte per le vie di Milano, dove è tornata per lavoro, col suo bel pancione lievitato. Ormai è al sesto mese, felice e in attesa di mettere al mondo la sua bambina: "Spero che assomigli al padre", ha detto in un'intervista al settimanale Chi, in una vera e propria dichiarazione d'amore per Brian Perri, il chirurgo che ha sposato un anno fa. In quanto al corpo che si sta modificando Eli, cultrice dello sport e della linea, racconta di non sentirselo più suo... "come se fosse stato prestato alla natura per dare alla luce mia figlia"...