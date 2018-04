Elisabetta Canalis in libera uscita con le amiche, che stacco di coscia!

Giornata al femminile per Elisabetta Canalis in compagnia della top model Bianca Balti e di altre due amiche. In shorts e maglietta bianca, con tanto di stivaletti ai piedi la showgirl sfoggia uno stacco di coscia di tutto rispetto in quel di Los Angeles. Sexy e muscolosa è l'unica del quartetto a scoprire le sue forme...

Di buon umore Elisabetta gioca a fare la vamp in un video social. Infila le mani tra i capelli e ammicca davanti all'obiettivo dell'amica senza trattenere le risate. Nella sua giornata per sole donne si regala prima un trattamento di bellezza con una maschera d'oro al viso e poi un pranzo in compagnia anche di Bianca Balti, in jeans e maglioncino. "Bollenti spiriti" solo per la Canalis che lascia scoperte le sue gambe nude da 10 e lode.