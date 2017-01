Elisabetta Canalis in bici con Brian, pancione e siparietto hot

Un giro in bicicletta per le vie di Alghero prima del ritorno a Los Angeles, baci e tenerezze con il marito Brian Perri e siparietto hot per Elisabetta Canalis. L'ex velina mostra pancione e lato B, involontariamente "svelato" da una folata di vento che le alza il vestito. Et voilà un tanga tigrato in tinta con la borsa...

Gli scatti, rubati ad Alghero poco prima della partenza per l'America, mostrano una Canalis serena e rilassata accanto al suo Brian. Eli non rinuncia al movimento nemmeno a poco più di un mese dal parto e il pancione non sembra proprio darle fastidio. Un giro in bici e il vento birichino e malizioso che le alza il vestito svelando gli slip in tinta con la borsa maculata e il lato B, che l'ex velina mostra anche quando si piega per slegare la sua due ruote dalla catena.

Il marito osserva con ammirazione le forme sexy della sua bella compagna. Lei ricambia poi con un massaggio al collo, teneri abbracci e baci d'amore. Una coppia impeccabile!