Elisabetta Canalis, il seno lievita nel micro bikini

Il pancino c'è, ma Elisabetta Canalis lo nasconde ancora accuratamente. Le forme invece, più morbide e arrotondate, non sono più un segreto. E sul balcone di casa eccola in bikini mentre sorseggia una tazza di caffè, dà il buongiorno in tutte le lingue e sfoggia un seno esplosivo e quasi incontenibile... da mamma in divenire.

Il volto sereno, ancora un po' assonnato e quel décolleté, che sembra almeno due taglie in più del solito. In piena gravidanza, la bella ex velina non può più nascondere le forme lievitate. Manca solo di mostrare il pancino, che invece ancora non sembra intenzionata a rendere pubblico. La sua love story con Brian invece è più pubblica che mai e Eli non perde occasione per postare scatti di baci e tenerezze con il suo amato chirurgo, con il quale sta coronando tutti i suo sogni, compreso quello di diventare mamma. Cosa potrebbe chiedere di più? A turbare tanta felicità è intervenuta però la "storiaccia" delle foto rubate dal suo account di posta elettronica. Un episodio venuto alla luce solo adesso che i responsabili sono stati identificati, ma che per la bella showgirl sarda appartiene ormai già al passato. Il suo presente e il suo futuro al momento promettono solo tanta felicità.