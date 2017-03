Elisabetta Canalis, guarda i suoi primi costumi sexy

Di costumi ne ha indossati tanti, sia sulle passerelle, negli shooting, nella vita privata e perfino sul bancone di Striscia, ma per la prima volta Elisabetta Canalis indossa “il suo”. La modella e showgirl sarda, che vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, sta facendo uno shooting con i modelli da lei creati per un brand di beachwear.

Sensuale e intrigante, la ex velina posa con un costume intero (ora a canotta, ora a maniche lunghe) mostrando il suo fisico scolpito e perfetto. La dolce Eli a 38 anni catalizza i flash con il suo stile frizzante, la sua naturalezza da ragazza della porta accanto, con la stessa euforia di quando ballava sul bancone più famoso d'Italia.



Capelli sciolti e onde dai riflessi dorati, la Canalis gioca con la sua sensualità avvisando i follower che presto ci saranno altri scatti e altri video sul suo profilo. Pochi dettagli, ma tanta attesa per tutti per vedere Elisabetta nelle nuove vesti di stilista di se stessa e non solo...