Elisabetta Canalis, fondoschiena supersexy in bikini con Skyler

Una corsa in bikini verso il mare con la figlia Skyler in braccio. Elisabetta Canalis di schiena mette a nudo il suo fisico statuario e un sedere a dir poco perfetto. L'ex velina in vacanza alle Bahamas con le amiche Maddalena Corvaglia e Valentina Michetti, è una mamma super sprint e molto sexy: dopo lo scatto di spalle, anche il selfie sul décolleté lascia senza parole.

Hanno lasciato i mariti a casa e si sono concesse una vacanza per sole donne con prole al seguito, Eli e le sue più care amiche si stanno sollazzando in una località paradisiaca alle Bahamas. Se la scorsa settimana non è passato inosservato il lato B di zia Maddy, è impossibile non soffermarsi sulle curve della Canalis. Rigorosissima durante le sue sessioni di allenamento in palestra, è proprio in riva al mare che si notano i risultati. Il lato B sembra disegnato con il compasso, gambe asciutte e seno super tonico sono un bel... vedere!