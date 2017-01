7 aprile 2015 Elisabetta Canalis "festeggia" sulla spiaggia L'ex velina in Messico posta scatti bollenti, intanto in Rete si fanno sempre più insistenti le voci su una sua presunta gravidanza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - "In Baja California si festeggia la Pasqua così", cinguetta su Instagram Elisabetta Canalis da San Jose del Cabo. Costume intero verde, sguardo sognante e, a detta di molti, pancino sospetto. Il gossip su una possibile gravidanza monopolizza la Rete da giorni. Nessuna conferma. Nello scatto successivo Eli corre nell'acqua in bikini. Di pancia, sembra, nemmeno l'ombra.

E anche se di gravidanza si trattasse, il silenzio sarebbe quasi d'obbligo, soprattutto dopo la tragedia dell'aborto subita solo un anno fa.

L'ex velina tuttavia non sembra curarsi troppo dei pettegolezzi. La sua vita "americana" al fianco di Brian Perri, suo marito da settembre 2014, prosegue placida e serena. Elisabetta sembra in ottima forma, forse solo un po' più arrotondata. Ha smesso di fumare da qualche settimana, si mormora. Il che spiegherebbe i chiletti in più, o lo ha fatto perché incinta? Basta poco, e il gossip torna alla carica.



Di certo c'è solo che Eli sta bene, accanto a Brian è felice e non fa che ripeterlo: "Felice di poterti avere ogni giorno accanto a me" scriveva prima della partenza per le vacanze pasquali in uno scatto insieme al marito. Indiscrezioni e rumors restano in sottofondo nella sua vita, e se davvero ci fosse un pancino da scoprire, se davvero fosse incinta, non si può che attendere che sia lei a dare la lieta notizia.