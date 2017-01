Elisabetta Canalis, festa e risate con le amiche per il baby shower della bimba

Un party dove a dominare è stato il rosa, colore principale di festoni e dolcetti. Una bella torta con su scritto "It's a girl" ed Elisabetta nella parte della reginetta, con tanto di coroncina in testa e fascia (rosa) a tracolla.



Tante amiche che sono ovviamente sono già diventate "le ziette" della bimba, e molte non si sono negate carezze e baci alla pancia, un po' di beneaugurio e un po' per far già sentire alla bimba l'affetto delle zie. Elisabetta alla fine ha ringraziato tutte con una dedica via social: "My #babyshower! Grazie ragazze per questa bellissima festa in attesa della piccolina in arrivo!".