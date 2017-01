Elisabetta Canalis esplosiva e raggiante, mano nella mano con Brian Perri

Ritorno a Los Angeles per Elisabetta Canalis, sorpresa dai flash mentre passeggiava mano nella mano con il marito Brian Perri. Pancione esplosivo, gambe nude e infradito ai piedi per la ex velina in attesa di una bimba che nascerà a fine estate. "E dopo un mese di colpo della strega in cui la mia unica attività fisica è stata il tragitto dal divano al frigo, è giunta l'ora ora di tornare al lavoro!" cinguetta durante una lezione di pilates.