Elisabetta Canalis, ecco finalmente il pancino della felicità

E' il pancino della felicità quello finalmente sfoggiato da una raggiante Elisabetta Canalis. Le forme sempre più arrotondate, il seno lievitato e il viso dolce e rilassato. La ex velina sta per diventare mamma: "E' vero aspetto una bimba", ha confessato poche settimane fa, e corona finalmente il suo sogno con Brian Perri, mentre fa incetta di caramelle in un negozio di dolci a Los Angeles.

Negli scatti di Diva e Donna eccola in tuta da ginnastica, una maglia larga e la pancia già ben definita, mentre riempie un sacchetto di caramelle colorate. Voglie da futura mamma. Poi in uno scatto di Chi rieccola per le vie di Los Angeles mentre fa shopping. Un inno alla maternità. Eli è bella, felice e in attesa, ormai già al quinto mese. Dopo il drammatico aborto involontario dell'anno scorso lei e Brian stanno finalmente coronando il loro sogno. E si godono questo magico periodo di transizione come una coppia innamorata e felice. Lei non ha smesso di allenarsi, ma si dedica a un training più dolce e pacato, e nemmeno di viaggiare, lui impasta pizze e le sta accanto il più possibile. Insieme, adesso più che mai, in attesa della bimba in arrivo.