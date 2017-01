Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un tuffo nel passato per le due amiche

Momento nostalgia per Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, ex colleghe sul bancone di Striscia e amiche nella vita privata. Non è la prima volta che attraverso il social condividono i ricordi di inizio carriera: "Sto morendo! Guardate cosa ho trovato in un cassetto pieno di ragnatele... Ma il cammello perché?", cinguetta Maddy mostrando una copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni" di sedici anni fa, mentre su "Maxim" si mettono a nudo.

Di tempo ne è passato, ed Eli e Maddy di strada ne hanno fatta... fino in America, dove entrambe vivono con le rispettive famiglie e dove si incontrano spesso per trascorrere del tempo insieme. E anche le loro carriere sono decollate. Ma com'erano agli esordi? La Corvaglia su Instagram pubblica la copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni", di cui la Canalis ricorda: "Era il 2000 e stavamo iniziando la nostra avventura insieme con Striscia. Sono passati 16 anni e sono ancora tante le cose che dobbiamo fare insieme! It was 2000 and we were starting our 1st show ( to @maddalenacorvaglia not to the camel) and we still have a lot to do together in LA! Tvb maddddddddy".

"Due bambine eravamo... E siamo ancora qua, è già..... #destino #friends #news", cinguetta teneramente Maddalena commentando la cover di "Maxim" in cui posavano in topless coprendo il seno con le braccia.

Nel corso degli anni, quelle bambine a cui si riferisce la showgirl sono diventate delle donne. Hanno fatto percorsi diversi senza essersi mai perse di vista: si sono scambiate il ruolo di damigella d'onore per i rispettivi matrimoni (Maddy con Steve Burns ed Ely con Brian Perri), hanno condiviso le gioie delle loro maternità e non perdono occasione per vedersi. Dai primi passi mossi nel programma di Antonio Ricci di cose ne sono cambiate, ma la loro amicizia è rimasta sempre la stessa, pura.