Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, amiche e socie in affari

L'amicizia nel mondo dello showbiz esiste. Anche tra donne. Lo sanno bene Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due showgirl si conoscono da quando ancora minorenni cominciavano l'avventura da veline. Da allora non hanno mai smesso di frequentarsi e di essere presenti nelle rispettive vite, nei momenti belli e in quelli brutti. Ora sono unite da un progetto che finalmente prende forma: come mostrano le foto di Tgcom24 in anteprima, hanno appena inaugurato la loro clinica-palestra a Los Angeles.