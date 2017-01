20 aprile 2015 Elisabetta Canalis e Brian Perri scatto dal passato in versione mignon "Io e mio marito da bambini, non sapeva ancora cosa lo aspettava..." cinguetta la ex velina su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:30 - Capelli e occhi scuri e il volto birichino lei, biondo e tenero lui. Elisabetta Canalis posta su Instagram uno scatto del passato, in cui mostra due bimbi e cinguetta: "Non sapeva ancora cosa lo aspettava .. ioEmioMarito my husband and I when we were just babies.. He didn't know then what it was getting involved with"..

Si tratta di due foto che la Canalis ha messo insieme e che ritraggono l'ex velina e Brian Perri, suo marito, in versione mignon. Due bambini ignari del loro futuro e del loro destino... comune. E poi eccoli, negli scatti successivi marito e moglie, felici e innamorati come non mai. La Canalis è serena e accanto a Brian sembra aver trovato davvero la sua strada.



E mentre i rumors su una sua possibile gravidanza si fanno sempre più insistenti, lei tace e non commenta. Un silenzio più che giustificato, soprattutto dopo la tragedia dell'aborto che ha colpito la coppia solo un anno fa. Sul suo amore per Brian invece Eli non si risparmia e non perde occasione per condividerlo sui social, tra messaggi d'amore e foto insieme a Brian: "Guess how much I love you", si legge sul titolo di un libro che la showgirl mostra in uno scatto di qualche giorno fa: "Indovina quanto ti amo...!!"