Elisabetta Canalis e Brian Perri, festeggiano un anno d'amore

16:11 - "Dorothy e Toto! 1 year anniversary! Same day, same place, same party! Solo un anno fa io ero Wonder Woman e lui una rock star! I love u Brian! Party #Halloween". Festeggia così Elisabetta Canalis il suo primo anno d'amore con Brian Perri, con un bacio social in maschera.

Quest'anno i costumi scelti sono ben diversi... Da brava coppia Eli e Brian hanno scelto un look "per due" così eccoli interpretare una sexy, la protagonista del Mago di Oz, mentre Brian ha sfoggiato un costume da Toto, il fedele cagnolino della ragazzina, con tanto di orecchie peluche e occhio nero. Che dietro i muscoli e i fare da macho si nasconda un vero cucciolo? Chissà...



Quel che è certo è che l'ortopedico americano ha fatto breccia nel cuore dell'ex velina e in pochissimo tempo è riuscito a portarla all'altare: lo scorso 14 settembre, ad Alghero, i due sono diventati marito e moglie. E ora che vivono ufficialmente come Mr. e Mrs. Perri a Los Angeles sono ancora più felici. Almeno a giudicare dalle foto che Eli, magnanima, regala ai suoi fan.