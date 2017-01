20 ottobre 2014 Elisabetta Canalis e Alessia Reato ancora in bikini per un'estate senza fine Anche Yespica e Silvstedt si godono il week end al caldo Tweet google 0 Invia ad un amico

13:54 - Elisabetta Canalis, bellissima nel suo bikini nero, a bordo piscina dipinge su tela; Aida Yespica, sex bomb sul lettino, mette in primo piano le curve del suo prosperoso décolleté, mentre da Cap Ferrat Victoria Silvstedt opta per un costume intero rosso fuoco che esalta la sua silhouette. Intanto Alessia Reato, ancora in Africa condivide sul social un lato B da paura. Ma l'elenco delle vip in costume a fine ottobre non finisce qui...

Chi non ha mai avuto la tentazione di vivere sempre in costume? Via pesanti cappotti e stivaloni e spazio a infiniti e colorati bikini. Per alcune può essere un sogno irrealizzabile, ma per molte vip si tratta di pura realtà. Elisabetta Canalis, divisa tra Milano e Los Angeles, non perde occasione per sfoggiarne di mozzafiato a bordo piscina o di fronte all'Oceano. Su Instagram la troviamo in giardino intenta a dipinge in costume e mentre lei trova ispirazione dalla natura per i suoi quadri, i follower si incantano di fronte alla sua naturale bellezza. Nella stessa città, ma a bordo di un'elegante piscina Aida Yespica giocherella in costume evidenziando le sue sexy curve.



In Florida invece c'è sempre lei, Claudia Romani. Costume azzurro e curve da capogiro per la regine delle spiagge di Miami che questa volta però si fa fotografare su un molo. La location cambia, ma la posa è sempre la stessa.



In Tanzania invece l'ex velina Alessia Reato continua a documentare la sua vacanza tra mare e safari. Con il bikini fucsia mostra un sedere tonico e perfetto. Nella vicina Francia c'è la Silvstedt. Qualche giorno fa era a Monaco, poi si è spostata a St. Tropez e ora a Cap Ferrat. Un costume rosso acceso intero per uno scatto fronte mare. A quarant'anni la modella svedese sfoggia ancora una linea invidiabile.



Nella sua Sardegna Giorgia Palmas si lascia coccolare dal caldo: "Ed eccolo il sole della mia isola", scrive su Instagram mostrando le sottili spalline di un costume.