Elisabetta Canalis, dalla Sardegna alla California, due pezzi e pancia a nudo

12:59 - Dalla Sardegna alla California sempre in bikini. La bella Elisabetta Canalis non si ferma e in questa lunga estate bollente, in attesa della sua prima bambina, appena può toglie i vestiti e resta in tenuta marina. Il pancione è sempre più in vista e il conto alla rovescia può quasi cominciare. A settembre il lieto evento...

Al molo di Manhattan Beach l'ex velina si fa fotografare in due pezzi nero, la pancia nuda ben in vista e il sorriso radioso sul volto. Ormai manca poco e per Eli e Brian Perri, suo marito, è solo questione di poco più di un mese. Le forme della showgirl sono lievitate, e in uno scatto precedente in cui posa con un'amica è soprattutto il prosperoso décolleté a saltare all'occhio. Esplosivo e molto sensuale! Da quando è incinta la Canalis è più bella che mai, raggiante e formosa, ma soprattutto irresistibilmente sensuale.