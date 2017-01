Elisabetta Canalis, compleanno last minute per Skyler

Prima una dedica social, poi finalmente qualche giorno dopo la festa vera e propria. Skyler Eva ha compiuto un anno e mamma Elisabetta Canalis dopo aver postato foto in costume e teneri scatti con la bambina sulla spiaggia, ha organizzato la festa. “Last minute birthday party” ha cinguettato mostrando un enorme palloncino a forma di uno che campeggiava in salotto.

"Un anno di te piccolina. Ti amiamo da morire. Mamma e papà". E' stata la dolce dedica per il primo anno di vita della piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 dal matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri. La foto in cui compare insieme al marito e alla figlia ha conquistato subito tanti like. Per la festa casalinga di Skyler tanti palloncini e una torta decorata e personalizzata che Maddalena Corvaglia ha prontamente pubblicato insieme agli auguri social.