Elisabetta Canalis, canotta e reggiseno a vista

12:30 - Dopo le foto bollenti al Gran Ballo di Vienna, Elisabetta Canalis sceglie un relax low profile con mise audaci, ma sportive. Non ha partecipato alla settimana della moda milanese, ma ha scelto di rimanere a Los Angeles con i Pieri e il marito Brian Perri per dedicarsi alle corse all'aria aperta. In uno scatto social appare nello splendido Runyon Canyon Park. Addosso ha una canotta molto sexy.

Nemmeno per una passeggiata al parco passa inosservata la bella Eli. La sua mise sportiva prevede una maglia smanicata melange sotto la quale il reggiseno nero sbuca prepotentemente. E poi relax con i suoi cagnolini: la Canalis scherza e scatta un selfie dopo averne infilato uno nella maglia. Capelli raccolti e struccata, la ex velina nasconde un Piero nel décolleté e tanti follower commentano che starebbero volentieri al posto dell'animale...