Elisabetta Canalis, acrobazie hot sulla tavola

12:30 - Un ponte supersexy tra le acque cristalline. Elisabetta Canalis si diletta in acrobazie bollenti sulla tavola da surf. La ex velina gioca con il suo fisico perfetto e mette alla prova le sue capacità acrobatiche per mostrare ai follower di essere in splendida forma. Foto recente o #ThroughBack?

E mentre i rumors su una sua possibile gravidanza si fanno sempre più insistenti, lei non commenta, ma con questo scatto acrobatico in cui mostra un ventre ultrapiatto risponde silenziosamente a tutti. Un silenzio più che giustificato, soprattutto dopo la tragedia dell'aborto che ha colpito la coppia solo un anno fa. Sul suo amore per Brian invece Eli non si risparmia e non perde occasione per condividerlo tra messaggi d'amore e foto insieme a Brian: "Guess how much I love you", si legge sul titolo di un libro che la showgirl mostra in uno scatto di qualche giorno fa: "Indovina quanto ti amo...!!"