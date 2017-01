Elisa Isoardi, scatto social sospetto... con un altro uomo

"Sushi con Antonio Gavezzani...” cinguetta lei. Gavezzani risponde e "riposta" sul suo profilo: "My friend Elisa..." "la mia amica Elisa" con tre puntini di sospensione che destano non pochi sospetti. La Isoardi sorride, dietro gli occhiali da sole. Nulla di più.



Della sua love story con Matteo Salvini intanto non si sa nulla. Solo voci e pettegolezzi sulla possibilità che i due stiano attraversando una crisi. Ad aprile si baciavano e, immortalati da Chi, "sdoganavano" involontariamente la loro relazione. Poco tempo prima la conduttrice aveva dichiarato: "Matteo e io ci frequentiamo. E' una bella persona, mi piace la sua grinta da giovane leader". Lei un po' più aperta a raccontare della loro liaison e lui invece più schivo. Ma le immagini a volte valgono più di mille parole. Poi però più nulla. Fino all'altro scoop di Chi, agli inizi di maggio. Il settimanale di cronaca rosa insinuava una possibile gravidanza della Isoardi. Pronta la querela del segretario della Lega Nord. Quindi il silenzio.



E adesso ci si mettono queste foto sui social a infittire il giallo e a creare scompiglio. Gavazzeni, noto imprenditore della griffe di abbigliamento Bagutta, che produce camicie indossate anche da Matteo Renzi, e la Isoardi si sarebbero conosciuti ad un evento. Che Elisa si stia già consolando... sulla camicia di un altro?

Salvini intanto la sua camicia se l'è tolta per rifugiarsi tra le rocce di uno scoglio a Mulinetto, frazione di Genova, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Boxer, infradito e un libro in mano. Solo, senza sostenitori e senza Elisa, un po' appesantito, apparentemente pensieroso, forse triste. Il battagliero segretario della Lega ha bisogno di un po' di relax, deve riflettere!