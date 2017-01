Elisa Isoardi, primo bikini dell'estate

Primo bikini d'estate per Elisa Isoardi, che, in solitaria ad Amalfi, lontana da Matteo Salvini, sfoggia un fronte-retro di tutto rispetto, come documentano gli scatti di Diva e Donna. E se il lato B è super sexy, anche davanti, a cavalcioni sul lettino da sole mentre parla al telefono, la bella conduttrice merita l'approvazione di tutti.

A che punto sia la sua presunta relazione con il leader della Lega Nord non è chiaro. Ma a dire il vero non è del tutto chiaro nemmeno se una relazione sia mai esistita. Di una loro frequentazione era stata la stessa Isoardi a parlare. No comment da Salvini.



Poi però è arrivata l'estate e lui si è spiaggiato in Liguria con papà Ettore e una massiccia dose di focaccia di Recco e in più occasioni è stato immortalato con la figlia, la piccola Mirta di due anni, avuta da Giulia Martinelli, l'ultima compagna, che, guarda caso era anche dietro il palco a Pontida durante l'ultimo raduno leghista.



Elisa invece ha scelto la costiera amalfitana e la piscina di un prestigioso hotel per trascorrere qualche giorno di relax e per sfoggiare le sue curve, non a Salvino però! Cosa ancora ci sia tra i due resta un mistero. Ma l'estate è ancora lunga.