Elisa Isoardi, passeggiata e spesa con... Zen

12:15 - Ora che Elisa Isoardi ha confermato sulla pagine di "Chi" di frequentare Matteo Salvini, i paparazzi non la perdono d'occhio. Ma per ora niente foto rivelatrici della "frequentazione" tra i due. Per la conduttrice tv è giusto il tempo di una passeggiata con il cane Zen e una sosta al supermercato per comprare una baguette. Ma anche solo questo diventa occasione ghiotta per i flash...

Total black, giaccone, pantaloni in pelle aderenti, stivaloni al ginocchio e occhiali scuri, Elisa si aggira per le strade della Capitale tenendo al guinzaglio il suo barboncino grigio. Capelli sciolti e viso raggiante, la conduttrice si intrattiene al telefonino sorridente e felice. Poi entra in un negozio per fare la spesa, ma gli obiettivi non la perdono di vista e la immortalano anche davanti al bancone del panettiere. Elisa prima sembra infastidita, poi sorride divertita. Ora le sue uscite mondane, e non, saranno sempre sorvegliate dai fotografi...