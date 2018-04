Elisa Isoardi e Matteo Salvini, vacanze di passione a Ischia

Il settimanale " Chi ", in edicola mercoledì 11, mostra le immagini esclusive del leader della Lega, Matteo Salvini, e della compagna, la conduttrice Elisa Isoardi , in vacanza a Ischia durante le vacanze di Pasqua. I due fidanzati sono apparsi felici e rilassati mentre si godevano la bellezza del luogo, tenendosi sempre per mano. E Salvini ha deciso anche di smettere con le sigarette.

La coppia, sempre più affiatata, ha trovato momenti di pura passione anche in vacanza, come testimoniano questi scatti esclusivi. Tra baci e abbracci calorosi, Salvini e la Isoardi si sono ritagliati alcuni momenti di libertà, soggiornando nell'isola campana. Il leader della Lega è andato a pescare tutti i giorni e pare abbia fumato in questa circostanza anche la sua ultima sigaretta.



"Faccio un regalo a mio figlio che compie gli anni: smetto di fumare", ha dichiarato agli amici del luogo. La Isoardi, invece, ha preferito rilassarsi con una serie di massaggi termali nella spa dell'hotel.



I due innamorati, che hanno avuto in dono un uovo di Pasqua gigante dallo staff dell’albergo, hanno scelto una junior suite da 430 euro a notte, con terrazza sul mare. "Alla fine ha pagato tutto Salvini, da vero gentleman", ha sottolineato il direttore dell'hotel che li ha ospitati.