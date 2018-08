Sui social Elisa Isoardi ci ha abituati alle sue dediche d'amore. E anche se non posta mai una foto con il suo compagno Matteo Salvini, tutti sanno che sono indirizzate a lui. Così la conduttrice gioca con i messaggi, depista e sottolinea anche i momenti che sta vivendo. Questo è un periodo d'oro, tra lavoro che va a gonfie vele e amore: "Avere te significa stare attenti a non trascurare la bellezza dei tramonti", scrive. Più romantica di così...

E' una frase del suo scrittore preferito, Gio Evan, autore del libro: "Ormai tra noi è tutto infinito". E con il ministro dell'Interno Salvini ormai è davvero tutto perfetto. Le incomprensioni fanno parte del passato, i due sono andati a convivere a Roma in un nuovo nido d'amore e sono più affiatati che mai. Hanno anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Milano Marittima e appena possono non perdono l'occasione per stare insieme.

Anche se le polemiche non mancano. Solo qualche giorno fa infatti Elisa sui social aveva postato una frase, sempre di Evan, che recitava: "Siate un cancello aperto". La Rete si è subito scagliata contro la conduttrice. Tra i commenti al post qualcuno ha scritto: "Cancelli aperti e porti chiusi?" riferendosi alla politica del compagno. E ancora: "Il discorso del cancello aperto vale anche per l'accoglienza?". C'è anche chi ha invitato la Isoardi a condividere quelle parole con il compagno: "Non siate muri... aprite il cancello... dillo a Salvini".