Eliot Sumner, figlia di Sting, fa coming out

"Da due anni ho una relazione con Lucie Von Alten (modella austriaca, ndr)", così Eliot Sumner, 25 anni, terzogenita di Sting e Truedie Styler ha fatto outing durante un'intervista alla rivista britannica The Evening Standard. "Non l'ho mai detto prima... perché nessuno me lo ha mai chiesto, lo sapevano tutti quindi che motivo c'era per dirlo?

Eliot ha anche detto di non credere nelle "etichette sessuali" e che non si identifica in nessun genere: "Io sono semplicemente una musicista", ha aggiunto, senza nessuna altra specificazione. La Sumner infatti sta per pubblicare il suo nuovo album, previsto per il 2016, "Information. Ha debuttato con "The Constant" nel 2010 con il nome I Blame Coco. "Ho sempre cercato di capire chi fossi...Ma non penso che ci si debba sentire sotto pressione per avere una etichetta, una definizione...", ha detto anche Eliot, che ha concluso così: "Dovremmo trattare tutti allo stesso modo. Siamo tutti esseri umani ".