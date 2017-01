Eli Canalis e Maddy Corvaglia, business meeting... ma non per tutti

Di nuovo insieme, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono davvero inseparabili. Le due ex veline si sono ritrovate negli States e tra divertimento al femminile e un po' di sport si sono anche messe a... lavorare. Cosa bolla in pentola non è ancora stato rivelato ma Eli non sembra nel mood giusto per intraprendere niente al momento...

La bella ex velina mora dorme sul tavolo mentre Maddy e un collaboratore sono impegnati in un vero e proprio business meeting: "First day at work. And it's only 12.45 Primo giorno di lavoro in ufficio. E sono solo le 12.45 - businessmeeting", scrive Eli su Instagram. La Canalis sembra preferire stare in piscina comodamente sdraita su un gonfiabile insieme alla piccola Skyler Eva, oppure allenarsi a tirare pugni con l'amica Corvaglia o ancora fare baldoria con le amiche ...di lavorare in agosto a Los Angeles non ha proprio voglia!