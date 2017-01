Eleonora Pedron, passione sfrenata con Conte

La passione brucia sulla spiaggia salentina per Eleonora Pedron e Daniele Conte. La ex Miss Italia, ex di Max Biaggi, salta addosso al fratello dell'ex ct della Nazionale e lo avvinghia per baciarlo. Lei splendida in bikini, lui innamorato e felice. Intanto Biaggi è in vacanza in California con i figli avuti dalla Pedron.